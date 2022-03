V Kataloniji zdaj v vodstvu Higuita

Barcelona, 26. marca - Na kolesarski dirki po Kataloniji je v šesti etapi prišlo do spremembe v vodstvu. Prevzel ga je Kolumbijec Sergio Higuita (Bora-hansgrohe), ki je skupaj z olimpijskim prvakom in nekdanjim zmagovalcem Gira, Ekvadorcem Richardom Carapazom (Ineos Granadiers), uprizoril dolg beg. Carapaz je bil v sprintu močnejši in postal etapni zmagovalec.