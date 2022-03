Andrijanič v ZDA o krepitvi tehnoloških naložb v Sloveniji

Ljubljana/Washington, 26. marca - Minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič se je na obisku ZDA srečal s predstavniki institucij in podjetij, kot so Apple, Google, Tesla, Meta, Amazon, Starlink in NVIDIA. Govorili so o krepitvi tehnoloških naložb v Sloveniji in odprtju slovenskega razvojno-gospodarskega predstavništva v Silicijevi dolini.