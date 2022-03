Planiška sobota tudi po dveletnem premoru ostaja merilo skakalnega praznika

pripravil Aljoša Žvirc

Planica, 26. marca - Natanko 1097 dni je minilo od dne, ko so v izteku letalnice bratov Gorišek v Planici nazadnje rajali navijači, preden so se v zares zavidljivem številu vrnili ta četrtek. Takrat se jih je zbralo 13.000, v petek tisoč manj, v soboto pa je, kot je to tradicija, v izteku plapolalo največ zastav, letos v rokah 20 tisoč ljudi.