Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 26. marca - Danes in v nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo še razmeroma hladno, podnevi pa dokaj toplo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija.

V nedeljo bo jasno. Jutranje temperature bodo okoli 0, ob morju in ponekod v višjih legah od 3 do 7, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V ponedeljek bo zapihal jugozahodni veter. Povečini bo še jasno, le na Primorskem in Notranjskem se bo popoldne zmerno pooblačilo. V torek bo na vzhodu še dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje dokaj topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno bo in čez dan toplo za ta čas.