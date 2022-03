Izidi prijateljskih nogometnih tekem (1)

* Izidi: - petek, 25. marec: Gvatemala - Kuba 1:0 (1:0) Uganda - Tadžikistan 2:1 (1:1) - 11 m Latvija - Kuvajt 1:1 (0:1) Zambija - Kongo 3:1 (2:1) Komori - Etiopija 2:1 (1:0) Uzbekistan - Kirgizistan 3:1 (0:1) Lihtenštajn - Zelenortski otoki 0:6 (0:4) Južna Afrika - Gvineja 0:0 Norveška - Slovaška 2:0 (0:0) Malta - Azerbajdžan 1:0 (0:0) Romunija - Grčija 0:1 (0:1) Luksemburg - Severna Irska 1:3 (0:1) Andora - Sveti Kitts in Nevis 1:0 (1:0) Bosna in Hercegovina - Gruzija 0:1 (0:0) San Marino - Litva 1:2 (0:2) Francija - Slonokoščena Obala 2:1 (1:1) - sobota, 26. marec: Trinidad in Tobago - Barbados 9:0 (4:0) Singapur - Malezija 2:1 (1:0) Srednjeafriška republika - Sudan 0:0 Hrvaška - Slovenija 1:1 (1:0) 17.00 Belorusija - Indija 17.00 Finska - Islandija 17.00 Libija - Niger 18.00 Gibraltar - Ferski otoki 18.00 Irska - Belgija 18.30 Anglija - Švica 18.30 Katar - Bolgarija 19.45 Španija - Albanija 20.00 Mavretanija - Mozambik 20.45 Nemčija - Izrael 20.45 Nizozemska - Danska