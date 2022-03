V čistilni akciji v Kranju sodelovalo več kot 5300 ljudi

Kranj, 26. marca - V Mestni občini Kranj so v sodelovanju z Zvezo tabornikov občine Kranj in Komunalo Kranj dopoldne izvedli 21. čistilno akcijo Očistimo Kranj 2022 - Kranj ni več usran. Na širšem območju občine je čistilo okoli 5300 ljudi, zbrali so 13,66 tone odpadkov, kar je približno tri tone manj kot lani, so sporočili.