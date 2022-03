Požar v Vipavi bo lahko dokončno pogasil šele dež

Vipava, 26. marca - V petek popoldan je zagorelo na strmem pobočju pod starim vipavskim gradom. Požar so do večera uspeli lokalizirati, danes pa so požarišče v dopoldanskem času še dodatno gasili. Kot je za STA povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Vipava David Premrl, jim je požar uspelo pogasiti, do prvega dežja pa ostaja tam požarna straža.