Slovenski skakalci: Eifflov stolp proti himni gledalcev nima za burek

Planica, 26. marca - Slovenski smučarski skakalci so drugi tekmovalni dan v Planici na zaključku svetovnega pokala slavili še drugo zmago. Tokrat je za slavje in himno iz ust domačih navijačev poskrbela četverica Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek. Občutki ob prepevanju himne z gledalci pa so bili izjemni, so poudarili današnji junaki.