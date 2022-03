V Kabulu protesti proti onemogočanju šolanja deklet

Kabul, 26. marca - Več deset ljudi je danes v Kabulu protestiralo proti odločitvi talibanov, ki dekletom v Afganistanu preprečuje obiskovanje srednjih šol. Videoposnetki lokalnih medijev so prikazovali shod žensk in deklet, ki so v šolskih uniformah in z učbeniki v rokah zahtevale pravico do šolanja in dela, poroča nemška tiskovna agencija dpa.