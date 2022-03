Slovenski letalci zmagovalci ekipne tekme v Planici

Planica, 26. marca - Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek (1601,1 točke) so zmagovalci zadnje moštvene tekme sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Slovenci so se pred 20.000 navijači pod Poncami sicer za zmago borili z Norvežani, a je Lanišek uspešno odbil napad Halvorja Egnerja Graneruda in njegovih 242 metrov, ter poletel do 237,5 m.