Slovenski letalci vodijo po prvi seriji v Planici

Planica, 26. marca - Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek (782,3 točke) so na dobri poti do nove zmage na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Slovenci se sicer za zmago borijo z Norvežani, za katere sta odlično nastopila svetovni prvak v poletih Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud, ki za Slovenijo zaostajajo za 15,6 točke.