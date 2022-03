Ministrstvo z razpisom za večjo gledanost in dostopnost slovenskega in evropskega filma

Ljubljana, 26. marca - Ministrstvo za kulturo je v uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih (AV) storitvah na zahtevo ter art kino programov in prvič tudi projektov za razvoj filmskega občinstva v letu 2022. Rok za prijavo je 25. april.