ZDA pozivajo k strožjim sankcijam ZN proti Severni Koreji

New York, 26. marca - ZDA so v petek na zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bilo sklicano po tem, ko je Pjongjang poskusno izstrelil svojo največjo medcelinsko balistično raketo doslej, mednarodno skupnost pozvale k uvedbi strožjih sankcij proti Severni Koreji. Stalni članici VS ZN Rusija in Kitajska sta medtem pozvali k zadržanosti.