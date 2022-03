Vodilni ekipi zahoda do novih zmag

Calgary, 26. marca - Calgary Flames in Colorado Avalanche, Vodilni ekipi zahodne konference, v kateri so na petem mestu Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, sta na domačem ledu dosegli novi zmagi. Plameni so s 4:2 premagali najslabšo ekipo zahoda Arizona Coyotes, plaz pa je s 6:3 ugnal Philadelphia Flyers.