Newyorške borze končale neenotno

New York, 25. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Dow Jones in S&P 500 sta se po padcu sredi dneva povzpela nad gladino, saj so se evropske države odločile, da ne bodo prepovedale uvoza ruske nafte. Analitiki ob tem opozarjajo, da bo nestabilnost cen nafte ohranjala nestanovitnost trgov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.