Z zmagami Dobovca, Litije, Bronxa in Silika se je sklenil redni del 1. SFL

Ljubljana, 25. marca - Z zmagami Dobovca, Litije, Bronxa in Silika se je sklenil redni del 1. slovenske futsal lige. Po 18. krogu so znani pari četrtfinala. To so: Dobovec - Bronx Škofije, Litija - Mlinše, Siliko - Oplast Kobarid in Hiša daril Ptuj - Meteorplast Šic bar. Uvodne tekme četrtfinala bodo na sporedu 1. aprila.