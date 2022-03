Društvo novinarjev Slovenije podelilo stanovske nagrade

Ljubljana, 25. marca - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je ob koncu festivala Naprej/Forward podelilo stanovske nagrade Čuvaj/Watchdog, ki so jih za leti 2020 in 2021 prejeli novinarji, novinarske ekipe in fotoreporterji. Nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva sta prejeli novinarka Dela Jožica Grgič in novinarka Večera Glorija Lorenci.