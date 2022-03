Petkovi protestniki pozvali k udeležbi na volitvah

Ljubljana, 25. marca - Petkovi protestniki so danes na 101. protestu na Trgu republike pozvali k udeležbi na volitvah. Zapisali so 100 razlogov, zakaj morajo državljanke in državljani na volitve in izglasovati boljšo prihodnost. Protestu so se pridružili tudi mladi za podnebno pravičnost in opozorili, da moramo planet postaviti pred profit.