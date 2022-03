Anketa POP TV: Slovenci večinoma proti bolj aktivnemu posredovanju v Ukrajini

Ljubljana, 25. marca - V današnji anketi POP TV in Mediane so Slovenci izrazili mnenje o potezah vlade v zvezi z vojno v Ukrajini. Več kot polovica vprašanih je dejala, da obisk premierja Janše v Kijevu ni bil pravilna poteza, tudi glede zaprtja zračnega prostora nad Ukrajino in pošiljanja orožja v to državo je bila večina proti ali neodločenih.