Na okrogli mizi Gibanja Svoboda spregovorili tudi o spoštovanju človekovih pravic

Ljubljana, 25. marca - V Sloveniji smo vsakodnevno priča žalitvam in drugim nedopustnim posegom v duševno celovitost drugače mislečih, je bilo slišati na okrogli mizi Gibanja Svoboda na temo pravne države. Sogovorniki so opozarjali na po njihovem nedopustno vladanje z odloki v času epidemije in se med drugim dotaknili vprašanja spoštovanja človekovih pravic.