Žiga Jelar: V bistvu sploh nisem vedel, da sem zmagal

Planica, 25. marca - Slovenski smučarski skakalci so v Planici na prvi posamični tekmi zaključka svetovnega pokala slavili četverno zmago. Na vrhu je bil v zadnjem času vse boljši Žiga Jelar, ki se sploh ni zavedal, da je slavil svojo prvo zmago v karieri. Za njim so se na prvih štirih mestih zvrstili še Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc.