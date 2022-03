Zdravniška zbornica praznuje 30 let od ponovne vzpostavitve v samostojni Sloveniji

Ljubljana, 28. marca - Zdravniška zbornica Slovenije na današnji dan praznuje 30 let od ponovne vzpostavitve v samostojni Sloveniji in 130 let od začetkov zbornične organiziranosti v obliki stanovske organizacije. Zbornica trenutno združuje 11.705 članov, od tega 6838 aktivnih zdravnikov in 1645 aktivnih zobozdravnikov.