Vozniki avtomobilov od zdaj hitreje do vozniškega dovoljenja za vožnjo z motorjem

Ljubljana, 26. marca - Veljati je začela novela zakona o voznikih, ki poenostavlja postopke za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorij A1 in AM. Tako bo lahko vsak, ki ima vozniško dovoljenje B in ni voznik začetnik ter je opravil teorijo in nekaj ur praktičnega usposabljanja, dobil pravico do vožnje z motorjem do 125 kubičnih centimetrov.