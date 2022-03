Porabski gasilci bogatejši za zaščitno in reševalno opremo

Gornji Senik, 25. marca - Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But je Prostovoljnemu gasilskemu društvu (PGD) Gornji Senik danes predal opremo za zaščito in reševanje. Gre za gesto podpore pri izvajanju intervencij ob naravnih in drugih nesrečah na obmejnem območju.

Slovenija in Madžarska dobro sodelujeta na področju varstva pred nesrečami, kar se odraža ne samo na nacionalnem, ampak tudi regionalnem nivoju, je ob predaji opreme poudaril But.

"Od leta 2005 imamo sklenjen meddržavni sporazum, ki omogoča sodelovanje na področju usposabljanja, izvajanja vaj in prireditev med gasilci z ene in druge strani in tudi ostalimi deležniki s področja varstva pred naravnimi nesrečami, kot tudi sodelovanje na intervencijah, vendar mora sosednja država zaprositi za pomoč," je pojasnil But.

Gornjeseniško prostovoljno gasilsko društvo aktivno deluje v lokalnem okolju. Poleg izvajanja operativnih nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči sodeluje in tudi organizira prireditve, ki so v podporo ohranjanja narodnostne kulture in pripadnosti. Društvo redno sodeluje na reševalnih vajah gasilskih in reševalnih ekip Madžarske, Slovenije in Avstrije.

Društvo skrbi za požarno varnost v treh porabskih vaseh: Gornjem in Dolnjem Seniku ter Sakalovcih. Imajo 35 članov, a je aktivnih, ki se udeležujejo intervencij in so ustrezno izobraženi, deset, je pojasnil predsednik društva Richard Bajzek. Sklenjen imajo tudi dogovor s prekmurskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi Martinje, Kuzma, Grad in Trdkova, da si, če in ko je to potrebno, medsebojno pomagajo na intervencijah.

PGD Gornji Senik je v lanskem letu od slovenskega gasilskega društva PGD Rakitna kupil rabljeno gasilsko vozilo, ki ga bodo s pridobljeno opremo lahko dopolnili. Danes prejeta oprema, ki jim je doslej manjkala - motorna žaga, agregat, vodna črpalka in protipožarne metle - jim bo zelo koristila, dodaja Bajzek.