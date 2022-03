Objavljen razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti

Ljubljana, 25. marca - Ministrstvo za kulturo je po ustavljenem postopku javnega razpisa na področju romske skupnosti v RS objavilo nov javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS v letu 2022. Cilji razpisa so ohranjanje, promocija in razvoj kulture, jezika in identitete romske skupnosti. Rok za prijavo je 25. april.

Cilji razpisa so tudi spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti pripadnikov romske skupnosti na področju kulture, višja raven varovanja kulturnih pravic v okviru deklariranih človekovih pravic, kulturna integracija ob ohranjanju kulturne raznovrstnosti ter večja ozaveščenost o kulturi in jeziku romske skupnosti, so zapisali na spletnih straneh vlade.

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v RS s statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju razpisa vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa, je zapisalo ministrstvo.

Posameznik se torej lahko prijavi v partnerstvu z vsaj eno nepridobitno kulturno organizacijo s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno - umetniških dejavnosti v Sloveniji ali v partnerstvu z vsaj enim ustvarjalcem, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi, so še sporočili z ministrstva.

Ministrstvo napoveduje tudi videokonferenco za prijavitelje v okviru delavnice, na kateri bodo odgovarjali na vprašanja glede prijave na razpis, ki bo 12. aprila.