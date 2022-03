V Divači bi sprejeli le del stanovalcev Doma na Krasu

Divača, 28. marca - V projektu deinstitucionalizacije želijo večji del stanovalcev Doma na Krasu iz Dutovelj, kjer so nastanjeni odrasli s posebnimi potrebami, preseliti v več manjših stanovanjskih skupnosti. V ta namen so v Divači kupili zemljišča za štiri hiše, v vsaki od njih naj bi bivalo do šest oseb. Takemu številu uporabnikov ostro nasprotujejo krajani Divače.