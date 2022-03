Delnice na ljubljanski borzi so se dražile tudi ta teden

Ljubljana, 25. marca - Pozitivno razpoloženje vlagateljev na ljubljanski borzi se je nadaljevalo tudi ta teden. Potem ko so se delnice pretekli teden v povprečju podražile za skoraj devet odstotkov, je indeks SBI TOP ta teden pridobil še dober odstotek. Najbolj so se podražile delnice Cinkarne Celje in Petrola. Vlagatelji so opravili za 12,21 milijona evrov poslov.