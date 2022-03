Ukrajinski begunci na Goriškem nastanjeni pri sorodnikih in prijateljih

Nova Gorica, 25. marca - V šestih občinah na Goriškem je trenutno 111 beguncev iz Ukrajine, ki so pretežno nastanjeni pri sorodnikih ali prijateljih. Večinoma gre za otroke od dveh pa do 18. leta starosti, matere in babice, so sporočili iz Mestne občine Nova Gorica. Na spletni strani občine so osnovne informacije o pomoči na državni in lokalni ravni.