Bruselj, 25. marca - Odprte so prijave za prve ekološke nagrade EU, katerih namen je povečati ozaveščenost širše javnosti o ekološki pridelavi in njenih koristih. V ospredje bodo postavile inovativne in trajnostne projekte, so sporočili iz Evropske komisije. Rok za oddajo prijav je 8. junij.