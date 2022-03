Zaradi reševanja dlje časa zaprta glavna cesta skozi Kranj

Kranj, 25. marca - Most čez reko Kokro na eni najprometnejših cest v Kranju je bil danes zaradi intervencije dlje časa zaprt za promet. Pod mostom so namreč reševali moškega, ki je po ugotovitvah policistov zdrsnil s pobočja in se pri tem poškodoval. Tujo krivdo za dogodek so glede na doslej zbrane podatke policisti izključili.