Policija v maratonu nadzora ugotovila 856 prekoračitev hitrosti

Ljubljana, 25. marca - V četrtek je na približno 600 lokacijah po vsej Sloveniji potekal maraton nadzora hitrosti, v okviru katerega so policisti skupaj ugotovili 856 prekoračitev hitrosti. Največ prekoračitev so ugotovili v naseljih. Rekordno zabeleženo povprečno hitrost 208 kilometrov na uro pa so policisti izmerili vozniku na relaciji Novo mesto-Trebnje.