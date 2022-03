Strokovni svet za turizem tudi o vplivih vojne v Ukrajini na sektor

Ljubljana, 25. marca - Strokovni svet za turizem je danes razpravljal o razmerah v sektorju, tudi o vplivih vojne v Ukrajini in pandemije covida-19. Te najbolj čutijo v zdraviliškem turizmu, kjer sicer pogosto gostijo obiskovalce iz Rusije, Ukrajine in sosednjih držav. Sodelujoči so med drugim pozdravili tudi dosedanja prizadevanja države za omilitev posledic pandemije.