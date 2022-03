Višje sodišče v Ljubljani odredilo pripor za Bojana Požarja

Ljubljana, 25. marca - Novinarju in lastniku portala Požareport Bojanu Požarju je Višje sodišče v Ljubljani zaradi nenavzočnosti na obravnavi odredilo pripor, so za STA potrdili na ljubljanskem višjem sodišču. Požarjev odvetnik Franci Matoz se je zoper sklep o priporu pritožil, o čemer bo odločalo vrhovno sodišče, so za STA pojasnili na višjem sodišču.