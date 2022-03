Aleksandar Vučić: Veliki vodja Srbije upa na drugi predsedniški mandat

pripravila dopisnica STA, Tina Bernik

Beograd, 31. marca - Aleksandar Vučić bo v nedeljo skoraj zagotovo vnovič izvoljen za predsednika Srbije, njegovi Srbski napredni stranki pa se spet obeta največ sedežev v srbskem parlamentu. To bo že drugi Vučićev predsedniški mandat, tako kot za prejšnjega pa je pričakovati, da bo v državi in njeni družbi pustil svojevrsten pečat; v dobrem in slabem.