Na okrogli mizi poudarili dolgoročnost in raznolikost posledic vojne v Ukrajini

Ljubljana, 25. marca - Vojna v Ukrajini bo imela poleg kratkoročnih tudi dolgoročne posledice tako lokalno in regionalno kot globalno, med drugim zaradi razseljevanja ljudi, vpliva na gospodarstvo in razmerja svetovnih velesil, so ugotavljali udeleženci na današnji okrogli mizi ljubljanske Fakultete za družbene vede (FDV) in Evro-atlantskega sveta Slovenije.