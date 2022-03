Na novomeški vzhodni vpadnici bodo do večera sprostili dvosmerni promet

Novo mesto, 25. marca - Na Andrijaničevi cesti v Novem mestu, kjer so na odseku od Ločenskega mosta do krožišča s skulpturo tabletke pred skoraj tremi tedni uvedli enosmerno popolno zaporo vozišča, bodo mesec dni pred načrtovanim koncem zapore oz. do večera sprostili dvosmerni promet. Promet bo potekal dvosmerno po zoženih pasovih, so sporočili z novomeške občine.