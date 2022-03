V Splošni bolnišnici Brežice bodo ponovno omogočeni obiski

Ljubljana, 25. marca - V Splošni bolnišnici Brežice bodo zaradi izboljšanja epidemičnih razmer s ponedeljkom ponovno omogočeni obiski hospitaliziranih bolnikov. Obiski bolnikov na oddelkih bodo možni vsak dan od 14.30 do 15. ure, enega bolnika lahko obišče samo ena oseba na dan, obisk bo omejen na 15 minut.

Vhod za obiskovalce ostaja izključno skozi objekt B, v bolnišnico ni dovoljeno prinašanje hrane in drugih prigrizkov.

Zaradi preprečevanja prenosa okužb z novim koronavirusom so obiski možni ob doslednem upoštevanju navodil. Obvezno je razkuževanje rok in uporaba maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred vstopom v bolnišnico.

Obisk je mogoč ob pogoju PCT in brez znakov okužbe. Obiskovalcem bodo izmerili telesno temperaturo in opravili epidemiološko triažo.

Obiski svojcev iz pietetnih razlogov bodo možni v skladu z individualnim dogovorom z vodstvom oddelka oziroma z zdravnikom, ki pacienta zdravi. Obiski bolnikov v covidni izolaciji ne bodo možni, razen iz pietetnih razlogov po predhodnem dogovoru z vodstvom oddelka oziroma zdravnikom, so sporočili iz Splošne bolnišnice Brežice.