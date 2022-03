Raziskava o učinku vojne v Ukrajini: Slovence skrbi rast cen, niso pa za vlaganje v vojsko

Ljubljana, 25. marca - Mnenja Slovencev in državljanov EU glede posledic in skrbi v povezavi z vojno v Ukrajini so v precejšnji meri usklajena, je pokazala mednarodna raziskava. Slovenci so sicer najbolj zaskrbljeni zaradi rasti cen in možnosti svetovne vojne, dodatnemu vlaganju v obrambo in skupni evropski vojski pa so manj naklonjeni od povprečja EU.