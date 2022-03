Streljanje, pretep in požar v naselju Stranska vas

Novo mesto, 25. marca - Policija je v četrtek ob 16.45 prejela obvestilo o pretepu in streljanju v naselju Stranska vas. Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do konflikta med osebami, ki se med sabo poznajo, v njem pa je bil poškodovan moški. V naselju je prišlo tudi do požara. Policisti okoliščine še preiskujejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.