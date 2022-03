Na Diagonalah 2022 v tekmovalnem programu 113 avstrijskih filmov

Gradec, 28. marca - Avstrijski filmski festival Diagonale bo letos od 5. do 10. aprila v Gradcu. Kot so sporočili organizatorji, naj bi potekal skoraj tako kot v časih pred pandemijo-covida 19, s projekcijami filmov, razpravami in srečanji. V tekmovalnem programu bo prikazanih 113 avstrijskih filmov.