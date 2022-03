V evropskem letu mladih poudarek na aktivnem državljanstvu mladih

Ljubljana, 25. marca - Namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Goršek Mencin, predsednik Mladinskega sveta Slovenije (MSS) Miha Zupančič in direktorica mreže MaMa Maja Hostnik so na novinarski konferenci v okviru evropskega leta mladih poudarili pomen aktivnega državljanstva mladih in vključevanje mladinske politike v vsa področja politik.