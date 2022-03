Inštitut 8. marec DVK pozval, da glasovanje omogoči vsem državljanom

Ljubljana, 25. marca - Na Inštitutu 8. marec so se danes odzvali na odločitev Državne volilne komisije (DVK), da bodo volivci v izolaciji zaradi okužbe z novim koronavirusom lahko glasovali na domu, vendar bodo morali vlogo oddati do 20. aprila. DVK so pozvali, da glasovanje omogoči vsem državljanom, tudi tistim, ki jim bodo koronavirusno okužbo potrdili po 20. aprilu.