Dobra država in Naša prihodnost vložili skupno kandidatno listo, med kandidati tudi Violeta Tomić in Zlatko

Ljubljana, 25. marca - Stranki Naša prihodnost Ivana Galeta in Dobra država, ki jo vodi Smiljan Mekicar sta v četrtek vložili kandidature v vseh volilnih enotah. V sodelovanju z Zvezo za Dolenjsko in gibanjem SOS se na volitve podajajo z 78 kandidati. Ob predsednikih strank bodo med drugim kandidirali še poslanka Violeta Tomić, raper Zlatko in kuharica Alma Rekić.