V ljubljanske vrtce letos vpisanih manj otrok

Ljubljana, 25. marca - V 23 ljubljanskih javnih vrtcih se je do 15. marca vpisalo 3027 otrok, kar je 45 manj kot v lanskem letu, so za STA sporočili z ljubljanskega oddelka za predšolsko vzgojo. Pričakujejo, da se bo do začetka novega šolskega leta to število še povečalo, saj vpisi v drugo starostno obdobje potekajo preko celega leta.