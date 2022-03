Na Rimskem vrelcu letos nova športno-rekreacijski center in fontana s slatino

Kotlje, 26. marca - Na območju Rimskega vrelca v Kotljah so gradbena dela v polnem teku. V nekaj mesecih bosta končana in odprta športno-rekreacijski del in fontana s širše poznano in javno dostopno kotuljsko mineralno vodo. Sledila bo gradnja glampinga in nato tudi novega hotela. Investitor kljub manjšemu zamiku zaključek gradnje načrtuje v letu 2024.