Beg pred vojno: Hišni ljubljenček še zadnji košček doma, ki ga vzamejo s sabo

Košice, 25. marca - Kovček v eni roki in transporter z mačko v drugi. Ali pa kuža v naročju lastnika, zavit v odejo. To so pogosti prizori na ukrajinski meji. Zato so v begunskih centrih vzpostavili točko za pomoč živalim. Kot je za STA povedal koordinator točke v enem od slovaških centrov Jan Vozarik, so živali še zadnji košček doma, ki ga begunci vzamejo s sabo.