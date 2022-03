Februarja med tujimi turisti prevladovali gostje s Hrvaške

Ljubljana, 25. marca - Turistični nastanitveni obrati so februarja zabeležili 248.932 prihodov turistov in 698.285 prenočitev. Obeh je bilo zaradi omilitve ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, bistveno več kot pred enim letom. Pri nočitvah tujih turistov so jih največ ali petino ustvarili gostje s Hrvaške.