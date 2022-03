Podjetje Severni tok 2 naj bi šlo v kratkem v stečaj

Zürich/Zug, 25. marca - Podjetje Severni tok 2, zadolženo za istoimenski plinovod med Rusijo in Nemčijo, bo v kratkem sprožilo postopek stečaja, je za nemški časnik Stuttgarter Zeitung dejal vodja družbe Matthias Warnig. Tik pred ruskim napadom na Ukrajino je Nemčija projekt ustavila, ZDA so proti družbi in vodilnim uvedle sankcije, družba je nato odpustila vse zaposlene.