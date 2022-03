Število vloženih kandidatnih list za volitve v DZ tokrat ni med najvišjimi

Ljubljana, 25. marca - Na dosedanjih parlamentarnih volitvah so se za vstop v DZ vsakič potegovale številne politične stranke in liste, tako je tudi tokrat, ko jih bo na volitvah nastopilo 20. Število vloženih kandidatnih list za tokratne volitve sicer ni med najvišjimi, dvakrat doslej jih je nastopilo kar 25. V DZ pa se je uvrstile med sedem in devet strank.