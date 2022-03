Za poslanca madžarske narodnosti trije kandidati

Lendava, 25. marca - Kandidaturo za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti so vložili trije kandidati. Za poslansko funkcijo se bodo, kot so potrdili za STA, potegovali sedanji poslanec Ferenc Horvath, Otto Močnek in Mihael Kasaš.

Na volilno komisije volilne enote za volitve poslanca narodnih skupnosti so do četrtka, ko se je iztekel rok za vložitev, prispele tri kandidature, so potrdili v volilni komisiji. Imen kandidatov niso razkrili, so pa za STA svojo kandidaturo potrdili Horvath, Močnek in Kasaš.

Vložene kandidature sicer še niso potrjene, volilna komisija bo namreč njihovo zakonitost preizkusila v torek.

Za ponovno kandidaturo se je odločil sedanji poslanec madžarske narodne skupnosti Horvath, ki pravi, da želi nadaljevati sedanje delo, saj meni, da ima za seboj zelo uspešen mandat in bi želel še naprej delati v dobro ljudi.

Horvath bo imel na tokratnih volitvah dva izzivalca. Otto Močnek je diplomirani inženir kemijske tehnologije, živi v Petišovcih, dolga leta je delal v Nafti Lendava in v Ini v Zagrebu, zadnjih pet let pa na generalnem konzulatu v Lendavi. Na družbenih omrežjih je že objavil svoj program z geslom S čistim ozadjem iz vsega srca za Prekmurje. Zavzema se za verodostojno zastopanje manjšine in oblikovanje njene realne slike ter zagotavljanje namenske porabe in preglednosti slovenskih in madžarskih državnih subvencij za manjšino.

Kasaš iz Doline pri Lendavi, doktor znanosti kemijske tehnike, pa je direktor lendavske občinske uprave, pred tem je bil v času vlade Marjana Šarca približno pol leta državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor, sicer pa se ukvarja z ekološkim kmetovanjem. Ob kandidaturi pravi, da je po že skoraj osmih letih aktivnega delovanja v politiki lokalne skupnosti spoznal, da skupnost potrebuje zagnane, odločne in aktivne glasnike tudi in predvsem v centru odločanja - državnem zboru.

Manjšinskega poslanca - poleg madžarskega še predstavnika italijanske narodne skupnosti izvolijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti. Med pripadniki madžarske manjšine je bilo na dan razpisa tokratnih volitev, 14. februarja, 5563 volilnih upravičencev, med pripadniki italijanske narodne skupnosti pa 2771.

Kdo vse se bo potegoval za mesto poslanca italijanske manjšine, še ni znano, sta pa kandidaturo javno napovedala sedanji poslanec Felice Žiža in dolgoletni predsednik Unije Italijanov Maurizio Tremul. Več bo znano popoldne, ko bo zasedala tamkajšnja volilna komisija.